https://ria.ru/20220108/kyzylorda-1766964334.html

Кызылорда постепенно возвращается к нормальной жизни, сообщил Sputnik

Кызылорда постепенно возвращается к нормальной жизни, сообщил Sputnik - РИА Новости, 08.01.2022

Кызылорда постепенно возвращается к нормальной жизни, сообщил Sputnik

Казахстанская Кызылорда, где утром были слышны выстрелы, постепенно возвращается к нормальной жизни, восстанавливается работа общественного транспорта и... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:06

2022-01-08T15:06

2022-01-08T15:06

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Казахстанская Кызылорда, где утром были слышны выстрелы, постепенно возвращается к нормальной жизни, восстанавливается работа общественного транспорта и открываются супермаркеты, передает Sputnik Казахстан.Ранее в субботу Sputnik Казахстан сообщал, что одиночные выстрелы раздаются в казахстанской Кызылорде, где действует красный уровень террористической опасности, это может быть связано с проводимой в городе спецоперацией."Кызылорда постепенно возвращается к нормальной жизни… В городе утром прошла антитеррористическая операция. Постепенно восстанавливается работа общественного транспорта. В штатный режим работы переходит аэропорт, работает вокзал. Открываются оптовые рынки и супермаркеты", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.Согласно сообщению, волонтеры в Кызылорда развозят горячую еду сотрудникам силовых структур, которые патрулируют на улицах. Коммунальные службы работают круглосуточно, постепенно появляется интернет.Уличные банкоматы Halyk банка частично пополнили, обещает пополнить свои банкоматы Сбербанк, наличные будут загружаться ежедневно. Сейчас наблюдаются большие очереди возле банкоматов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kyzylorda-1766927363.html

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кызылорда

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в мире, оон, кызылорда, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан