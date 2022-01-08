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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/kyzylorda-1766927363.html
Sputnik Казахстан сообщил об одиночных выстрелах в Кызылорде
Sputnik Казахстан сообщил об одиночных выстрелах в Кызылорде - РИА Новости, 08.01.2022
Sputnik Казахстан сообщил об одиночных выстрелах в Кызылорде
Одиночные выстрелы раздаются в казахстанской Кызылорде, где действует красный уровень террористической опасности, это может быть связано с проводимой в городе... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:16
2022-01-08T08:29
беспорядки в казахстане
казахстан
sputnik казахстан
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кызылорда
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Одиночные выстрелы раздаются в казахстанской Кызылорде, где действует красный уровень террористической опасности, это может быть связано с проводимой в городе спецоперацией, передает Sputnik Казахстан."Одиночные выстрелы слышны в городе, вероятно, из-за проводимой спецоперации", - сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на корреспондента.Отмечается, что общественный транспорт не работает четвертый день, интернета нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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казахстан, sputnik казахстан, в мире, оон, кызылорда, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
08:16 08.01.2022 (обновлено: 08:29 08.01.2022)
 
Sputnik Казахстан сообщил об одиночных выстрелах в Кызылорде

Sputnik Казахстан сообщил об одиночных выстрелах в Кызылорде, вероятно, из-за спецоперации

© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия погромов в Кызылорде (скриншот видео)
Последствия погромов в Кызылорде (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Одиночные выстрелы раздаются в казахстанской Кызылорде, где действует красный уровень террористической опасности, это может быть связано с проводимой в городе спецоперацией, передает Sputnik Казахстан.
"Одиночные выстрелы слышны в городе, вероятно, из-за проводимой спецоперации", - сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на корреспондента.
Отмечается, что общественный транспорт не работает четвертый день, интернета нет.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанSputnik КазахстанВ миреООНКызылордаОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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