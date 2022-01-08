Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html
Запад винит в казахстанском кризисе Россию
Запад винит в казахстанском кризисе Россию - РИА Новости, 08.01.2022
Запад винит в казахстанском кризисе Россию
В казахстанских протестах изначально было много странного. Повод для них — повышение цен на газ — выглядел чистой формальностью. Цены вскоре снизили почти до... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:00
2022-01-08T08:00
в мире
авторы
казахстан
мухтар аблязов
владимир путин
одкб
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766592825_0:62:3270:1901_1920x0_80_0_0_8ce2d98dc8d002241da260bb9907b9b2.jpg
В казахстанских протестах изначально было много странного. Повод для них — повышение цен на газ — выглядел чистой формальностью. Цены вскоре снизили почти до нуля, но беспорядки только усилились.Поражала и невероятная скорость, с которой разворачивались события. По темпоритму и жестокости происходящее напоминало отнюдь не протестную активность, а попытку вооруженного переворота. Мы ведь за последнее время нагляделись на "мирных протестувальников" — мама не горюй. Мы отлично знаем, как они выглядят, все эти модные хипстеры, интеллигентные бабуси, чокнутые мамаши с детьми и их гендерно неопределившиеся партнеры. Такие способны месяцами бесцельно бродить по улицам с креативными плакатами и селфиться со звездами протеста.Но тут было все по-другому. Никакой вменяемой политической повестки и ее спикеров, никаких майданов с шоу-бизом, песнями и плясками. Только очень деловое и кровавое месилово — убийства силовиков, поджоги административных зданий, захваты оружейных магазинов. В кадрах новостных телеканалов вместо мирных демонстрантов были сплошь тренированные молодые люди в спортивных куртках, которые организованно сновали между горящими автомобилями.Отдельно доставляли заголовки новостей. "В окрестностях Алма-Аты идут бои". "Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты". Где вы видели "мирных протестувальников", которые профессионально перестреливаются с военными и буквально за пару часов захватывают главный аэропорт страны?Похоже, смычку между исламистами, криминалом — а все нападения на силовиков были отчетливо бандитскими по почерку акциями устрашения — и внешними заказчиками переворота осуществлял беглый казахский олигарх Мухтар Аблязов. Во всяком случае, вчера в интервью Reuters он сам себя назвал лидером протестов.Биография его просто фантастическая. Его критики утверждают, что он тесно связан с казахским криминалитетом. Бог его знает, так оно или нет, однако уже больше десяти лет за ним охотятся правоохранительные органы нескольких стран. Бесконечные суды, аресты, задержания, таинственные исчезновения, требования об экстрадиции, исчезнувшие миллионы… Монте-Кристо на максималках.Сбежав из Казахстана с украденными (по версии казахских правоохранителей) миллиардами, Аблязов первым делом оказался в Лондоне. С Темзы, как известно, выдачи нет. Несмотря на все запросы об экстрадиции, его оформили там как "беженца". В 2017 году Financial Times опубликовала интереснейшее расследование жизни Аблязова за границей. Чего там только нет — и тесные связи с сотрудниками американских и британских спецслужб, и загадочное покровительство британских властей "беженцу".В 2012 году Высокий суд Лондона приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения. Однако накануне оглашения приговора олигарху дали сбежать из страны. При этом статуса "беженца" его не лишили. Аблязов подался во Францию, оттуда его пытались экстрадировать в Россию (здесь он тоже попался на мошеннических схемах), однако этому мешал именно статус беженца. Он по умолчанию предполагал, что Аблязов не жулик, а политзаключенный.В 2020 году олигарх разжился таким статусом еще и во Франции.Таким образом, власти Британии и Франции легализовали человека, подозреваемого в разнообразных экономических преступлениях. А в январе 2022 года этот криминальный талант оказался в Киеве, объявил себя лидером протеста и принялся дирижировать событиями в Казахстане. Параллельно на местах работали сотни западных НКО — от Красного Креста до печально знаменитого USAID со своими бесконечными бюджетами и целыми армиями волонтеров.Вмешательство миротворцев ОДКБ позволило казахстанским силовикам начать усмирение террористов и бандитов, пытавшихся совершить переворот. И тут начался третий акт Мерлезонского балета.Вчера западные СМИ вышли с заголовками на первых страницах по типу "Под предлогом беспорядков Путин устраивает экспансию в Казахстан". Это американская The New York Times.А вот, к примеру, британская Daily Mail: "Владимир Путин посылает войска в Казахстан, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие из-за повышения цен на газ".Аналитик The Washington Post открытым текстом пишет о "вторжении Путина в Казахстан" и предсказывает в связи с этим печальное будущее Украине.То есть какая картинка возникает в девственных мозгах западного обывателя? В далекой и бедной стране, чье название заканчивается на "-стан", местный султан повышает цены на газ. Обнищавшее население выходит на площади. Султан зовет на помощь Путина, и коварный Кремль тут же вводит войска на территорию суверенного государства. Ужас-ужас-ужас. А в ближайшее время обывателю точно так же начнут впаривать русское "вторжение" на Украину — и все это ляжет на хорошо подготовленную почву, унавоженную истериками в стиле "План безумного Влада: Путин планирует блицкриг на Украине и ядерный шантаж Запада, чтобы воссоздать СССР".И как же удачно это все совпадает с переговорами США и России о нерасширении НАТО на восток. И заметим, до самого Казахстана западным режимам и дела, в сущности, нет. Подняли там цены на газ или снизили, убивают там на улицах или нет — да кого это волнует? Главный сюжет пропаганды посвящен тому, что "Путин двинул войска".Невольно возникает впечатление, что результат террористической атаки в Казахстане западных заказчиков особо не волновал. Удастся снести правительство Токаева — отлично. В подбрюшье России появится новый очаг озверелого национализма, милитаризма и нищеты, а вскоре там непременно заведется американская военная база. Не удастся — тоже неплохо. Миротворческая миссия стран ОДКБ позволит закатить истерику о "русской экспансии". А под это дело можно еще больше разгуливать Украину и накачивать ее оружием.Это Москве хотелось бы, чтобы по границам России жили и процветали бы независимые, стабильные, уверенные в себе страны. С ними легко было бы договариваться, налаживать отношения. Но для Вашингтона все они — недогосударства, просто ничья земля, территория свободной охоты.Именно так, цинично и нагло, сегодня используют Казахстан. Трупы на улицах, горящие здания в центре красивейшей Алма-Аты, страх и отчаяние людей, потерявших своих близких, — все это лишь предлог для очередной информационной атаки на Россию.Раньше из Казахстана достаточно было качать нефть — не секрет, что две трети местной "нефтянки" принадлежат западным корпорациям. А сегодня Запад качает оттуда кровь. Украина у них на очереди.
https://ria.ru/20220107/boeviki-1766847427.html
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766824386.html
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766592825_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_96c5d001d16ebf89eb59d5c6f99a33d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, казахстан, мухтар аблязов, владимир путин, одкб, нато, россия
08:00 08.01.2022
 

Запад винит в казахстанском кризисе Россию

© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В казахстанских протестах изначально было много странного. Повод для них — повышение цен на газ — выглядел чистой формальностью. Цены вскоре снизили почти до нуля, но беспорядки только усилились.
Поражала и невероятная скорость, с которой разворачивались события. По темпоритму и жестокости происходящее напоминало отнюдь не протестную активность, а попытку вооруженного переворота. Мы ведь за последнее время нагляделись на "мирных протестувальников" — мама не горюй. Мы отлично знаем, как они выглядят, все эти модные хипстеры, интеллигентные бабуси, чокнутые мамаши с детьми и их гендерно неопределившиеся партнеры. Такие способны месяцами бесцельно бродить по улицам с креативными плакатами и селфиться со звездами протеста.
Но тут было все по-другому. Никакой вменяемой политической повестки и ее спикеров, никаких майданов с шоу-бизом, песнями и плясками. Только очень деловое и кровавое месилово — убийства силовиков, поджоги административных зданий, захваты оружейных магазинов. В кадрах новостных телеканалов вместо мирных демонстрантов были сплошь тренированные молодые люди в спортивных куртках, которые организованно сновали между горящими автомобилями.
Отдельно доставляли заголовки новостей. "В окрестностях Алма-Аты идут бои". "Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты". Где вы видели "мирных протестувальников", которые профессионально перестреливаются с военными и буквально за пару часов захватывают главный аэропорт страны?
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 11:51Беспорядки в Казахстане
Токаев заявил об иностранных боевиках в Казахстане
Похоже, смычку между исламистами, криминалом — а все нападения на силовиков были отчетливо бандитскими по почерку акциями устрашения — и внешними заказчиками переворота осуществлял беглый казахский олигарх Мухтар Аблязов. Во всяком случае, вчера в интервью Reuters он сам себя назвал лидером протестов.
Биография его просто фантастическая. Его критики утверждают, что он тесно связан с казахским криминалитетом. Бог его знает, так оно или нет, однако уже больше десяти лет за ним охотятся правоохранительные органы нескольких стран. Бесконечные суды, аресты, задержания, таинственные исчезновения, требования об экстрадиции, исчезнувшие миллионы… Монте-Кристо на максималках.
Сбежав из Казахстана с украденными (по версии казахских правоохранителей) миллиардами, Аблязов первым делом оказался в Лондоне. С Темзы, как известно, выдачи нет. Несмотря на все запросы об экстрадиции, его оформили там как "беженца". В 2017 году Financial Times опубликовала интереснейшее расследование жизни Аблязова за границей. Чего там только нет — и тесные связи с сотрудниками американских и британских спецслужб, и загадочное покровительство британских властей "беженцу".
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 11:24Беспорядки в Казахстане
Лучшие люди России верят в казахстанских последователей ИГИЛ*
В 2012 году Высокий суд Лондона приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения. Однако накануне оглашения приговора олигарху дали сбежать из страны. При этом статуса "беженца" его не лишили. Аблязов подался во Францию, оттуда его пытались экстрадировать в Россию (здесь он тоже попался на мошеннических схемах), однако этому мешал именно статус беженца. Он по умолчанию предполагал, что Аблязов не жулик, а политзаключенный.
В 2020 году олигарх разжился таким статусом еще и во Франции.
Таким образом, власти Британии и Франции легализовали человека, подозреваемого в разнообразных экономических преступлениях. А в январе 2022 года этот криминальный талант оказался в Киеве, объявил себя лидером протеста и принялся дирижировать событиями в Казахстане. Параллельно на местах работали сотни западных НКО — от Красного Креста до печально знаменитого USAID со своими бесконечными бюджетами и целыми армиями волонтеров.
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
6 января, 13:53Беспорядки в Казахстане
ОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
Вмешательство миротворцев ОДКБ позволило казахстанским силовикам начать усмирение террористов и бандитов, пытавшихся совершить переворот. И тут начался третий акт Мерлезонского балета.
Вчера западные СМИ вышли с заголовками на первых страницах по типу "Под предлогом беспорядков Путин устраивает экспансию в Казахстан". Это американская The New York Times.
А вот, к примеру, британская Daily Mail: "Владимир Путин посылает войска в Казахстан, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие из-за повышения цен на газ".
Аналитик The Washington Post открытым текстом пишет о "вторжении Путина в Казахстан" и предсказывает в связи с этим печальное будущее Украине.
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 08:16Беспорядки в Казахстане
В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
То есть какая картинка возникает в девственных мозгах западного обывателя? В далекой и бедной стране, чье название заканчивается на "-стан", местный султан повышает цены на газ. Обнищавшее население выходит на площади. Султан зовет на помощь Путина, и коварный Кремль тут же вводит войска на территорию суверенного государства. Ужас-ужас-ужас. А в ближайшее время обывателю точно так же начнут впаривать русское "вторжение" на Украину — и все это ляжет на хорошо подготовленную почву, унавоженную истериками в стиле "План безумного Влада: Путин планирует блицкриг на Украине и ядерный шантаж Запада, чтобы воссоздать СССР".
И как же удачно это все совпадает с переговорами США и России о нерасширении НАТО на восток. И заметим, до самого Казахстана западным режимам и дела, в сущности, нет. Подняли там цены на газ или снизили, убивают там на улицах или нет — да кого это волнует? Главный сюжет пропаганды посвящен тому, что "Путин двинул войска".
Невольно возникает впечатление, что результат террористической атаки в Казахстане западных заказчиков особо не волновал. Удастся снести правительство Токаева — отлично. В подбрюшье России появится новый очаг озверелого национализма, милитаризма и нищеты, а вскоре там непременно заведется американская военная база. Не удастся — тоже неплохо. Миротворческая миссия стран ОДКБ позволит закатить истерику о "русской экспансии". А под это дело можно еще больше разгуливать Украину и накачивать ее оружием.
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 21:11Беспорядки в Казахстане
Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
Это Москве хотелось бы, чтобы по границам России жили и процветали бы независимые, стабильные, уверенные в себе страны. С ними легко было бы договариваться, налаживать отношения. Но для Вашингтона все они — недогосударства, просто ничья земля, территория свободной охоты.
Именно так, цинично и нагло, сегодня используют Казахстан. Трупы на улицах, горящие здания в центре красивейшей Алма-Аты, страх и отчаяние людей, потерявших своих близких, — все это лишь предлог для очередной информационной атаки на Россию.
Раньше из Казахстана достаточно было качать нефть — не секрет, что две трети местной "нефтянки" принадлежат западным корпорациям. А сегодня Запад качает оттуда кровь. Украина у них на очереди.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
 
В миреАвторыКазахстанМухтар АблязовВладимир ПутинОДКБНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом