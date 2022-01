https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

Запад винит в казахстанском кризисе Россию

В казахстанских протестах изначально было много странного. Повод для них — повышение цен на газ — выглядел чистой формальностью. Цены вскоре снизили почти до нуля, но беспорядки только усилились.Поражала и невероятная скорость, с которой разворачивались события. По темпоритму и жестокости происходящее напоминало отнюдь не протестную активность, а попытку вооруженного переворота. Мы ведь за последнее время нагляделись на "мирных протестувальников" — мама не горюй. Мы отлично знаем, как они выглядят, все эти модные хипстеры, интеллигентные бабуси, чокнутые мамаши с детьми и их гендерно неопределившиеся партнеры. Такие способны месяцами бесцельно бродить по улицам с креативными плакатами и селфиться со звездами протеста.Но тут было все по-другому. Никакой вменяемой политической повестки и ее спикеров, никаких майданов с шоу-бизом, песнями и плясками. Только очень деловое и кровавое месилово — убийства силовиков, поджоги административных зданий, захваты оружейных магазинов. В кадрах новостных телеканалов вместо мирных демонстрантов были сплошь тренированные молодые люди в спортивных куртках, которые организованно сновали между горящими автомобилями.Отдельно доставляли заголовки новостей. "В окрестностях Алма-Аты идут бои". "Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты". Где вы видели "мирных протестувальников", которые профессионально перестреливаются с военными и буквально за пару часов захватывают главный аэропорт страны?Похоже, смычку между исламистами, криминалом — а все нападения на силовиков были отчетливо бандитскими по почерку акциями устрашения — и внешними заказчиками переворота осуществлял беглый казахский олигарх Мухтар Аблязов. Во всяком случае, вчера в интервью Reuters он сам себя назвал лидером протестов.Биография его просто фантастическая. Его критики утверждают, что он тесно связан с казахским криминалитетом. Бог его знает, так оно или нет, однако уже больше десяти лет за ним охотятся правоохранительные органы нескольких стран. Бесконечные суды, аресты, задержания, таинственные исчезновения, требования об экстрадиции, исчезнувшие миллионы… Монте-Кристо на максималках.Сбежав из Казахстана с украденными (по версии казахских правоохранителей) миллиардами, Аблязов первым делом оказался в Лондоне. С Темзы, как известно, выдачи нет. Несмотря на все запросы об экстрадиции, его оформили там как "беженца". В 2017 году Financial Times опубликовала интереснейшее расследование жизни Аблязова за границей. Чего там только нет — и тесные связи с сотрудниками американских и британских спецслужб, и загадочное покровительство британских властей "беженцу".В 2012 году Высокий суд Лондона приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения. Однако накануне оглашения приговора олигарху дали сбежать из страны. При этом статуса "беженца" его не лишили. Аблязов подался во Францию, оттуда его пытались экстрадировать в Россию (здесь он тоже попался на мошеннических схемах), однако этому мешал именно статус беженца. Он по умолчанию предполагал, что Аблязов не жулик, а политзаключенный.В 2020 году олигарх разжился таким статусом еще и во Франции.Таким образом, власти Британии и Франции легализовали человека, подозреваемого в разнообразных экономических преступлениях. А в январе 2022 года этот криминальный талант оказался в Киеве, объявил себя лидером протеста и принялся дирижировать событиями в Казахстане. Параллельно на местах работали сотни западных НКО — от Красного Креста до печально знаменитого USAID со своими бесконечными бюджетами и целыми армиями волонтеров.Вмешательство миротворцев ОДКБ позволило казахстанским силовикам начать усмирение террористов и бандитов, пытавшихся совершить переворот. И тут начался третий акт Мерлезонского балета.Вчера западные СМИ вышли с заголовками на первых страницах по типу "Под предлогом беспорядков Путин устраивает экспансию в Казахстан". Это американская The New York Times.А вот, к примеру, британская Daily Mail: "Владимир Путин посылает войска в Казахстан, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие из-за повышения цен на газ".Аналитик The Washington Post открытым текстом пишет о "вторжении Путина в Казахстан" и предсказывает в связи с этим печальное будущее Украине.То есть какая картинка возникает в девственных мозгах западного обывателя? В далекой и бедной стране, чье название заканчивается на "-стан", местный султан повышает цены на газ. Обнищавшее население выходит на площади. Султан зовет на помощь Путина, и коварный Кремль тут же вводит войска на территорию суверенного государства. Ужас-ужас-ужас. А в ближайшее время обывателю точно так же начнут впаривать русское "вторжение" на Украину — и все это ляжет на хорошо подготовленную почву, унавоженную истериками в стиле "План безумного Влада: Путин планирует блицкриг на Украине и ядерный шантаж Запада, чтобы воссоздать СССР".И как же удачно это все совпадает с переговорами США и России о нерасширении НАТО на восток. И заметим, до самого Казахстана западным режимам и дела, в сущности, нет. Подняли там цены на газ или снизили, убивают там на улицах или нет — да кого это волнует? Главный сюжет пропаганды посвящен тому, что "Путин двинул войска".Невольно возникает впечатление, что результат террористической атаки в Казахстане западных заказчиков особо не волновал. Удастся снести правительство Токаева — отлично. В подбрюшье России появится новый очаг озверелого национализма, милитаризма и нищеты, а вскоре там непременно заведется американская военная база. Не удастся — тоже неплохо. Миротворческая миссия стран ОДКБ позволит закатить истерику о "русской экспансии". А под это дело можно еще больше разгуливать Украину и накачивать ее оружием.Это Москве хотелось бы, чтобы по границам России жили и процветали бы независимые, стабильные, уверенные в себе страны. С ними легко было бы договариваться, налаживать отношения. Но для Вашингтона все они — недогосударства, просто ничья земля, территория свободной охоты.Именно так, цинично и нагло, сегодня используют Казахстан. Трупы на улицах, горящие здания в центре красивейшей Алма-Аты, страх и отчаяние людей, потерявших своих близких, — все это лишь предлог для очередной информационной атаки на Россию.Раньше из Казахстана достаточно было качать нефть — не секрет, что две трети местной "нефтянки" принадлежат западным корпорациям. А сегодня Запад качает оттуда кровь. Украина у них на очереди.

