https://ria.ru/20220107/ablyazov-1766857666.html

СМИ: экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

СМИ: экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

СМИ: экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:14

2022-01-07T13:14

2022-01-07T13:38

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мухтар аблязов

бта банк

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.В марте 2018 года Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти. Он же был инициатором акций протеста, которые прошли в республике 9 июня 2019 года, в день президентских выборов. В крупнейших городах страны Нур-Султане и Алма-Ате тогда были задержаны сотни человек.Отдельно суд в Казахстане в 2018 году заочно приговорил экс-главу БТА Банка к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/lukashenko-1766858935.html

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в мире, казахстан, мухтар аблязов, бта банк