https://ria.ru/20220108/krem-1766960614.html

В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы

В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы - РИА Новости, 08.01.2022

В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы

МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:14

2022-01-08T14:14

2022-01-08T14:15

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению."Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более полутора часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C."Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе", - поясняет МЧС.

https://ria.ru/20211222/simptomy-1764835837.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия