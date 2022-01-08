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В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы
В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы - РИА Новости, 08.01.2022
В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы
МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T14:14
2022-01-08T14:15
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению."Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более полутора часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C."Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе", - поясняет МЧС.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:14 08.01.2022 (обновлено: 14:15 08.01.2022)
 
В МЧС рассказали, как пользоваться кремами в морозы

Спасатели порекомендовали отказаться от некоторых кремов и помады в морозы

© Fotolia / RidoДевушка наносит крем
Девушка наносит крем - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Fotolia / Rido
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС рекомендует в холода не пользоваться увлажняющими кремами, тональным кремом и увлажняющей помадой, так как они способствуют обморожению.
"Перед выходом на улицу хорошенько защитите уязвимые к обморожению участки тела: наденьте теплые носки, перчатки лучше сменить варежками, не забудьте про шарф и шапку. Не используйте перед выходом на улицу увлажняющие кремы, откажитесь от использования тонального крема и увлажняющей помады. Содержащаяся в них вода наполнит поры и замёрзнет на морозе", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС пояснили, что лучше всего за 20-30 минут перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом, а на губы нанести бесцветную помаду.
Кроме того, спасатели рекомендуют проводить на морозе не более полутора часов, делать перерывы и заходить в теплое помещение.
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Также в морозы необходимо отказаться от низкокалорийной диеты, а в ежедневный рацион нужно включить как можно больше продуктов, содержащих витамин C.
"Для того чтобы согреться, ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Спиртное дает обманчивое ощущение тепла – сосуды расширяются, тем самым, отдавая больше тепла, а затем резко сужаются, вследствие чего замерзают конечности. Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения, что не позволяет вовремя почувствовать боль и дискомфорт. Курение на морозе также вредно. Никотин действует сосудосуживающе", - поясняет МЧС.
Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

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Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Испытание зимой продлится до конца недели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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