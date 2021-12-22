https://ria.ru/20211222/morozy-1764942387.html

Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы

Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы - РИА Новости, 22.12.2021

Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы

Российская столица оказалась во власти ледяного арктического воздуха, таких морозов, как сейчас, не было много лет. Холодные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:25

2021-12-22T17:25

2021-12-22T17:25

фото

лед

москва

москва-река

погода

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Российская столица оказалась во власти ледяного арктического воздуха, таких морозов, как сейчас, не было много лет. Холодные кадры — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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