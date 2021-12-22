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Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы
Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы - РИА Новости, 22.12.2021
Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы
Российская столица оказалась во власти ледяного арктического воздуха, таких морозов, как сейчас, не было много лет. Холодные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.12.2021
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москва-река
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Российская столица оказалась во власти ледяного арктического воздуха, таких морозов, как сейчас, не было много лет. Холодные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лед, москва, москва-река, погода
17:25 22.12.2021
 

Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы

Читать ria.ru в
Российская столица оказалась во власти ледяного арктического воздуха, таких морозов, как сейчас, не было много лет. Холодные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

Люди на Красной площади в Москве
1 из 8

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

Прохожие на улице в Москве
2 из 8

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

Человек с собакой на улице в Москве
3 из 8

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

Буксир на Москве-реке
4 из 8

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

Мужчина в маске на улице в Москве
5 из 8

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

Вид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве
6 из 8

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

Женщина на улице в Москве
7 из 8

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Испытание зимой продлится до конца недели.

Курьер службы доставки Delivery Club на улице в Москве
8 из 8

Испытание зимой продлится до конца недели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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