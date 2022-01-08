В Костанайской области Казахстана задержали более 650 человек
Число задержанных в Костанайской области Казахстана превысило 650 человек
Сотрудники полиции во время акции протеста
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в участии в беспорядках в Костанайской области превысило 650 человек, передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру области.
Как сообщил комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков, в отношении 220 задержанных идут административные суды, им предстоит получить от 5 до 15 суток ареста. Также в отношении задержанных проводится расследование по статье "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Костанайской области с 5 января. Он продлится до 19 января. Ограничен въезд и выезд из региона, проводятся проверки документов, остановлены праздничные мероприятия.
Из особых условий в регионе - запрет на ношение оружия и продажу алкоголя, так как в толпе митингующих в ночь на 6 января было много людей в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы усмирить демонстрантов, силовики в Костанае применяли шумовые гранаты и водометы. 7 января сообщалось о задержании по области 245 человек.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.