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В Костанайской области Казахстана задержали более 650 человек

В Костанайской области Казахстана задержали более 650 человек - РИА Новости, 08.01.2022

В Костанайской области Казахстана задержали более 650 человек

Число задержанных по подозрению в участии в беспорядках в Костанайской области превысило 650 человек, передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:44

2022-01-08T09:44

2022-01-08T09:44

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

костанайская область

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Число задержанных по подозрению в участии в беспорядках в Костанайской области превысило 650 человек, передает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру области.Как сообщил комендант Костанайской области Кайрат Дюсембеков, в отношении 220 задержанных идут административные суды, им предстоит получить от 5 до 15 суток ареста. Также в отношении задержанных проводится расследование по статье "Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.Режим чрезвычайной ситуации введен в Костанайской области с 5 января. Он продлится до 19 января. Ограничен въезд и выезд из региона, проводятся проверки документов, остановлены праздничные мероприятия.Из особых условий в регионе - запрет на ношение оружия и продажу алкоголя, так как в толпе митингующих в ночь на 6 января было много людей в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы усмирить демонстрантов, силовики в Костанае применяли шумовые гранаты и водометы. 7 января сообщалось о задержании по области 245 человек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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