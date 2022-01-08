22:35 08.01.2022 (обновлено: 23:11 08.01.2022)
В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
В Алма-Ате отпустили задержанного внештатного корреспондента RT Обищенко
НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, задержанного в Казахстане, отпустили, передает телеканал.
"Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы", — говорится в сообщении Telegram-канала "RT на русском".
Как ранее рассказал продюсер RT Михаил Краснов, инцидент произошел, когда журналист поехал на площадь Республики, чтобы снять кадры с военной техникой. В этот момент к Обищенко "подъехала машина с военными", его поставили на колени и пригрозили автоматами. Связи с корреспондентом не было.
МИД России и генконсульство в Алма-Ате были в курсе случившегося и разбирались в этой ситуации.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.