https://ria.ru/20220108/korrespondent-1766976416.html

МИД знает о задержании корреспондента RT в Казахстане, заявила Захарова

МИД знает о задержании корреспондента RT в Казахстане, заявила Захарова - РИА Новости, 08.01.2022

МИД знает о задержании корреспондента RT в Казахстане, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона разбирается в ситуации вокруг задержания внештатного... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:07

2022-01-08T17:07

2022-01-08T18:39

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

телеканал rt

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

алма-ата

евгений бобров

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона разбирается в ситуации вокруг задержания внештатного корреспондента RT в Казахстане."Мы в курсе, разбираемся",- сказала она.Генеральное консульство России в Алма-Ате также знает о случившемся."Генеральное консульство РФ в курсе произошедшего и во взаимодействии с правоохранительными органами и силами правопорядка Казахстана выясняет суть произошедшего инцидента с учетом введенного режима ЧП и проведения антитеррористической операции", - сообщил Sputnik Казахстан генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров.Телеканал RT ранее сообщил о задержании в Казахстане своего внештатного корреспондента Станислава Обищенко.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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