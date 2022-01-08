Казахстан перешел в "желтую зону" по темпам распространения коронавируса
"Хабар 24": Казахстан перешел в "желтую зону" по темпам распространения коронавируса
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Казахстан перешел в "желтую зону" по темпам распространения COVID-19, сообщил телеканал "Хабар 24".
Ранее минздрав Казахстана сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом по стране выросла в 1,4 раза. За минувшие сутки зарегистрировано 1510 случаев.
"Казахстан перешел в "желтую зону" по темпам распространения COVID-19", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, в "красной зоне" по темпам распространения вируса до сих пор остается Нур-Султан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.