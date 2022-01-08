https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html

Легко спутать с простудой: названы новые симптомы "омикрона"

Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 08.01.2022

Легко спутать с простудой: названы новые симптомы "омикрона"

Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:30

2022-01-08T09:30

2022-01-08T16:38

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводит Daily Express.Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Для сдерживания распространения "омикрона" власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик."Тот факт, что при 75 процентах новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <...> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее", — отметила доктор.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220106/omikron-1766781187.html

https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html

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юар, великобритания, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19