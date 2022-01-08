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Легко спутать с простудой: названы новые симптомы "омикрона"
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма - РИА Новости, 08.01.2022
Легко спутать с простудой: названы новые симптомы "омикрона"
Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:30
2022-01-08T16:38
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводит Daily Express.Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Для сдерживания распространения "омикрона" власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик."Тот факт, что при 75 процентах новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. &lt;...&gt; Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее", — отметила доктор.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220106/omikron-1766781187.html
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юар, великобритания, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
09:30 08.01.2022 (обновлено: 16:38 08.01.2022)
 
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма

Британский доктор Стивс назвала головную боль одним из самых частых симптомов "омикрона"

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Признаки омикрон-штамма в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводит Daily Express.
Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Для сдерживания распространения "омикрона" власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 18:40Распространение коронавируса
Мурашко заявил о выявлении "омикрона" у людей, не покидавших пределы страны
"Тот факт, что при 75 процентах новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <...> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее", — отметила доктор.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 17:18Распространение коронавируса
Врач рассказал, что в организме больше всего страдает от "омикрона"
 
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