https://ria.ru/20220108/khramy-1766994256.html

Священник рассказал, как прошли рождественские службы в храмах в Алма-Ате

Священник рассказал, как прошли рождественские службы в храмах в Алма-Ате - РИА Новости, 08.01.2022

Священник рассказал, как прошли рождественские службы в храмах в Алма-Ате

Духовенство и прихожане храмов Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви не пострадали во время беспорядков в Алма-Ате, рассказали РИА... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T20:37

2022-01-08T20:37

2022-01-08T20:37

религия

казахстан

алма-ата

русская православная церковь

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Духовенство и прихожане храмов Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви не пострадали во время беспорядков в Алма-Ате, рассказали РИА Новости представители церкви."Прихожане и духовенство не пострадали, слава Богу - мы этому очень рады, это чудо. <...> Слава Богу, никаких пострадавших со стороны священников и прихожан у нас не было", - сказал РИА Новости руководитель информационного отдела Астанайской и Алма-Атинской епархии РПЦ и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов.Председатель отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа РПЦ, ключарь Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерей Александр Суворов подтвердил РИА Новости информацию о том, что из духовенства никто не пострадал, и сообщил, что епархия не располагает сведениями о том, пострадали ли во время событий в городе прихожане.В двухмилионной Алма-Ате, по информации пресс-секретаря епархии Евгения Иванова, может проживать до 400 тысяч православных верующих, и общий для всех народов праздник Рождества Христова в городе отмечают вовсе не только славяне. "Обычно в этот день храмы переполнены людьми, и в течение целого дня идут люди. <...> Но в этом году, конечно, люди остались без праздника, вынуждены были сидеть по домам, и только небольшое количество людей, те, кто живут рядом с храмами, они к храмам подходили", - добавил он."К счастью, у нас 7 числа, на Рождество, правда, в дневное время, прошли в Алма-Ате и во всех храмах Казахстана литургии и праздничные богослужения. Конечно, народу было немного, и ходили только те, кто живет в шаговой доступности, поскольку обстановка достаточно непростая была. 5 и 6 число были очень напряженными, равно как и 7, но, несмотря на тяжелое положение, богослужения все-таки состоялись", - подытожил Иванов.Рождественские богослужения в ночь на 7 января в Алма-Ате были отменены из-за комендантского часа и перенесены на 10.00 7 января по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января призвал людей в Казахстане не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/monakhini-1766991312.html

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казахстан, алма-ата, русская православная церковь, касым-жомарт токаев