Священник рассказал, как прошли рождественские службы в храмах в Алма-Ате
Протоиерей Евгений Иванов: на рождественских службах в храмах в Алма-Ате народу было мало
© REUTERS / Pavel MikheyevБлокпост с военными, организованный на дороге в Алма-Ате после массовых беспорядков
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Духовенство и прихожане храмов Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви не пострадали во время беспорядков в Алма-Ате, рассказали РИА Новости представители церкви.
"Прихожане и духовенство не пострадали, слава Богу - мы этому очень рады, это чудо. <...> Слава Богу, никаких пострадавших со стороны священников и прихожан у нас не было", - сказал РИА Новости руководитель информационного отдела Астанайской и Алма-Атинской епархии РПЦ и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов.
Председатель отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа РПЦ, ключарь Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерей Александр Суворов подтвердил РИА Новости информацию о том, что из духовенства никто не пострадал, и сообщил, что епархия не располагает сведениями о том, пострадали ли во время событий в городе прихожане.
В двухмилионной Алма-Ате, по информации пресс-секретаря епархии Евгения Иванова, может проживать до 400 тысяч православных верующих, и общий для всех народов праздник Рождества Христова в городе отмечают вовсе не только славяне. "Обычно в этот день храмы переполнены людьми, и в течение целого дня идут люди. <...> Но в этом году, конечно, люди остались без праздника, вынуждены были сидеть по домам, и только небольшое количество людей, те, кто живут рядом с храмами, они к храмам подходили", - добавил он.
"К счастью, у нас 7 числа, на Рождество, правда, в дневное время, прошли в Алма-Ате и во всех храмах Казахстана литургии и праздничные богослужения. Конечно, народу было немного, и ходили только те, кто живет в шаговой доступности, поскольку обстановка достаточно непростая была. 5 и 6 число были очень напряженными, равно как и 7, но, несмотря на тяжелое положение, богослужения все-таки состоялись", - подытожил Иванов.
Рождественские богослужения в ночь на 7 января в Алма-Ате были отменены из-за комендантского часа и перенесены на 10.00 7 января по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января призвал людей в Казахстане не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.