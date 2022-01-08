https://ria.ru/20220108/khramy-1766988493.html

Храмы в Алма-Ате не пострадали во время беспорядков

Храмы в Алма-Ате не пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 08.01.2022

Храмы в Алма-Ате не пострадали во время беспорядков

Алма-атинские храмы не пострадали во время протестов и беспорядков в городе, но пока остаются закрытыми из-за напряженной обстановки, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T19:48

2022-01-08T19:48

2022-01-08T20:07

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Алма-атинские храмы не пострадали во время протестов и беспорядков в городе, но пока остаются закрытыми из-за напряженной обстановки, рассказали РИА Новости представители Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ)."С храмами все хорошо. В Рождество владыка-митрополит Александр служил службу в главном храме южной столицы - Вознесенском соборе. Но после службы храмы закрыты, потому что ситуация остается тревожной: еще где-то на улицах перестрелки", - рассказал председатель отдела по взаимодействию церкви и общества округа, ключарь Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерей Александр Суворов.Руководитель Информационного отдела Астанайской и Алматинской епархии РПЦ и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов подтвердил, что храмов в городе повреждено или каким-то образом разрушено не было.По словам Суворова, храмы Алма-Аты в настоящее время охраняются силами сотрудников охранных агентств, с которыми прежде были заключены договоры.Рождественские богослужения в ночь на 7 января в Алма-Ате были отменены из-за комендантского часа и перенесены на 10.00 7 января по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января призвал людей в Казахстане не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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