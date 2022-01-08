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В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом

В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом - РИА Новости, 09.01.2022

В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане - детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов, заявила официальный... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-08T22:22

2022-01-08T22:22

2022-01-09T00:11

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

энтони блинкен

россия

сша

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании Казахстане - детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вы сказали, что это русофобия. А я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов. Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик. Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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