https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766999539.html

Политолог призвал пригласить Казахстан в союз России и Белоруссии

Политолог призвал пригласить Казахстан в союз России и Белоруссии - РИА Новости, 08.01.2022

Политолог призвал пригласить Казахстан в союз России и Белоруссии

Необходимо пригласить Казахстан вступить в союз РФ и Белоруссии, считает белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:52

2022-01-08T21:52

2022-01-08T21:52

беспорядки в казахстане

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Необходимо пригласить Казахстан вступить в союз РФ и Белоруссии, считает белорусский политолог, глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" (КСДС) Юрий Воскресенский."А не плохо бы Казахстану предложить вступить в союз Белоруссии и РФ. С учетом того, с чем сейчас (президент Казахстана Касым-Жомарт – ред.) Токаев столкнется, и внешним и внутренним давлением. Это было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз", - сказал Воскресенский в эфире стрима "Главный. Тур".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, оон, белоруссия, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия