Жителей Алма-Аты просят покинуть улицы из-за комендантского часа
Жителей Алма-Аты просят покинуть улицы из-за наступления комендантского часа в городе
© Sputnik / Камшат Абдирайым
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Сирены звучат в казахстанской Алма-Ате, жителей предупреждают о наступлении комендантского часа, который теперь в Алматинской области действует с 20.00 (17.00 мск) до 07.00 (05.00 мск), передает Sputnik Казахстан.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.