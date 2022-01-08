17:36 08.01.2022 (обновлено: 20:49 08.01.2022)
Не менее трех тысяч человек участвовали в беспорядках на востоке Казахстана
Не менее трех тысяч человек участвовали в беспорядках на востоке Казахстана, 500 задержали
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. Не менее трех тысяч человек участвовали в беспорядках на востоке Казахстана, 500 из них задержали, передает Sputnik Казахстан.
"Пострадали свыше 25 полицейских", — говорится в сообщении агентства в Telegram.
В свою очередь, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что в регионе проходит антитеррористическая операция, ситуацию в Семее взяли под контроль.
"Принимаем решительные меры. Все, кто выступает против государства и народа, будут привлечены к ответственности", — цитирует его Sputnik Казахстан.
По его словам, все соцвыплаты и зарплаты граждане получат своевременно. Ахметов призвал не поддаваться на провокации деструктивных элементов.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.