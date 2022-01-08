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Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению

Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению - РИА Новости, 08.01.2022

Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению

В Алма-Ате магазины, которые разгромили во время беспорядков, снова грабят, передает корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:21

2022-01-08T17:21

2022-01-08T18:20

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Алма-Ате магазины, которые разгромили во время беспорядков, снова грабят, передает корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов.У крупных ТРЦ и супермаркетов дежурят наряды полиции. Они препятствуют дальнейшему мародерству.На улицах Алма-Аты установлены блокпосты и стоит военная техника. Как сообщалось днем, площадь Республики и проезд в аэропорт закрыты.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-08T17:21 true PT2M59S

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