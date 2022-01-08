16:49 08.01.2022 (обновлено: 17:01 08.01.2022)
Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявили в исполкоме СНГ
Глава исполкома СНГ Лебедев заявил, что протесты в Казахстане были заранее подготовлены
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Сергей Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их организаторы получали поддержку из-за рубежа.
"В исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью – сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств", - говорится в заявлении Лебедева, опубликованном на сайте исполкома.
По его словам, руководства комитета и аппарат поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств СНГ, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану.
"Я лично, все коллеги из наших интеграционных структур всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств-участников ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа", - отметил он.
Лебедев подчеркнул, что "эти провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.