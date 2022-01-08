Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766974519.html
Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявили в исполкоме СНГ
Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявили в исполкоме СНГ - РИА Новости, 08.01.2022
Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявили в исполкоме СНГ
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T16:49
2022-01-08T17:01
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
снг
оон
одкб
сергей лебедев
жанаозен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/25/1559662503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5632d6c826123ec22e68067ff6cf78fe.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их организаторы получали поддержку из-за рубежа."В исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью – сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств", - говорится в заявлении Лебедева, опубликованном на сайте исполкома.По его словам, руководства комитета и аппарат поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств СНГ, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану."Я лично, все коллеги из наших интеграционных структур всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств-участников ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа", - отметил он.Лебедев подчеркнул, что "эти провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766970841.html
https://ria.ru/20220108/ablyazov-1766971850.html
https://ria.ru/20220108/pogibshie-1766969183.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/25/1559662503_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_09a235f0af7d22ff3bf7cbc4b766e373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, снг, оон, одкб, сергей лебедев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, исполком снг
16:49 08.01.2022 (обновлено: 17:01 08.01.2022)
 
Протесты в Казахстане были заранее подготовлены, заявили в исполкоме СНГ

Глава исполкома СНГ Лебедев заявил, что протесты в Казахстане были заранее подготовлены

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Сергей Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
 Сергей Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки в стране, а их организаторы получали поддержку из-за рубежа.
"В исполнительном комитете СНГ, где в интернациональном коллективе трудятся представители всех стран Содружества, внимательно следят за развитием ситуации в братской республике. Мы объединены общим желанием и целью – сделать все необходимое не только для сохранения, но и для дальнейшего совершенствования и укрепления Содружества Независимых Государств", - говорится в заявлении Лебедева, опубликованном на сайте исполкома.
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 16:07Беспорядки в Казахстане
В Казахстане задержали радикалов, у которых изъяли целый арсенал
По его словам, руководства комитета и аппарат поддерживают необходимые рабочие контакты с представителями государств СНГ, стараются оказывать моральную и организационную поддержку Казахстану.
"Я лично, все коллеги из наших интеграционных структур всецело поддерживают меры, предпринимаемые руководством Казахстана и государств-участников ОДКБ по защите конституционного строя и восстановлению правопорядка в республике. Сегодня уже очевидно, что деструктивные элементы, бандиты заранее готовились к массовым выступлениям с целью дестабилизации обстановки в стране, получали поддержку из-за рубежа", - отметил он.
Лебедев подчеркнул, что "эти провокаторы, проводники и спонсоры так называемых "цветных революций" и мятежей на пространстве СНГ в эти дни с наигранной гордостью заявляют о своей ведущей роли в преступных деяниях в городах Казахстана".
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 16:23Беспорядки в Казахстане
Назвавшийся "лидером оппозиции" потребовал санкций против Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Разбитая остановка общественного транспорта после погромов в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 15:50Беспорядки в Казахстане
Опубликован список погибших во время беспорядков сотрудников КНБ Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСНГООНОДКБСергей ЛебедевЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевИсполком СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом