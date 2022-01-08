16:07 08.01.2022 (обновлено: 16:19 08.01.2022)
В Казахстане задержали радикалов, у которых изъяли целый арсенал
В Казахстане задержали радикалов, у которых изъяли автоматы, винтовку и пистолеты
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты, деньги изъяты у задержанных в Жамбылской области Казахстана радикалов, передает в субботу агентство Sputnik Казахстан.
Ранее в субботу МВД Казахстана сообщило, что более 90 человек задержали в Жамбылской области Казахстана, семь полицейских ранены, один погиб.
"Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.