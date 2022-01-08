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В Нур-Султане продолжит работу комиссия по ситуации в Мангистауской области

В Нур-Султане продолжит работу комиссия по ситуации в Мангистауской области - РИА Новости, 08.01.2022

В Нур-Султане продолжит работу комиссия по ситуации в Мангистауской области

Правительственная комиссия по ситуации в Мангистауской области, с которой начались протесты в Казахстане, продолжит работу в Нур-Султане, сообщила в субботу... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:33

2022-01-08T15:33

2022-01-08T15:33

беспорядки в казахстане

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нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по ситуации в Мангистауской области, с которой начались протесты в Казахстане, продолжит работу в Нур-Султане, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.Ранее правительственная комиссия, которая была сформирована по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, пообещала митингующим в городе Актау на западе Казахстана снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности. В субботу комендант Мангистауской области Казахстана Жанарбек Бактыбаев сообщил, что ситуация в области оценивается как стабильная, все объекты и городские службы работают в обычном режиме."Правительственная комиссия по рассмотрению ситуации в Мангистауской области продолжит работу в Нур-Султане. В ходе встречи с Общественным штабом и со всеми инициативными группами представители комиссии отметили, что в ходе конструктивного диалога основные поднимаемые вопросы были решены, и их реализация уже осуществляется правительством Республики Казахстан", - говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале CORONAVIRUS2020.KZ.Как отмечается, дальнейшая подготовка предложений по поэтапному решению различных социальных вопросов жителей региона находятся на постоянном контроле президента Казахстана и и.о. премьер-министра.Комиссия поблагодарила всех жителей Мангистауской области и представителей инициативных групп за проявленное терпение и конструктивный подход в решении возникших вопросов. Вместе с тем комиссия призвала отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать все условия режима чрезвычайного положения в целях сохранения общественной стабильности и правопорядка в регионе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/azs-1766964708.html

https://ria.ru/20220108/patrul-1766963381.html

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