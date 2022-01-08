https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766962428.html

В Павлодарской области Казахстана задержали 93 человека

В Павлодарской области Казахстана задержали 93 человека - РИА Новости, 08.01.2022

В Павлодарской области Казахстана задержали 93 человека

За последние сутки в Павлодарской области Казахстана задержаны 93 гражданина и 52 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:47

2022-01-08T14:47

2022-01-08T14:47

беспорядки в казахстане

в мире

оон

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жанаозен

павлодарская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Павлодарской области Казахстана задержаны 93 гражданина и 52 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа, сообщает МВД Казахстана."За последние сутки в Павлодарской области задержаны 93 гражданина и 52 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа. В отношении каждого возбуждены административные производства по статье 476 КРКоАП. Материалы направлены в суд. Автомашины водворены на специализированные штрафстоянки", - говорится в сообщении.По данным МВД, через блокпосты перемещено 1599 автомашин и 4581 гражданин. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 81 автомашинам и 197 гражданам.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766956632.html

https://ria.ru/20200724/1574849592.html

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в мире, оон, одкб, жанаозен, павлодарская область, актау, касым-жомарт токаев, мвд казахстана