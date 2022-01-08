14:18 08.01.2022 (обновлено: 14:39 08.01.2022)
Токаев заявил, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются
Президент Токаев заявил Путину, что очаги террористических атак в Казахстане сохраняются
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что очаги террористических атак на территории республики сохраняются и с ними продолжится решительная борьба, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
"Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью", - говорится в сообщении по итогам разговора.
Отмечается также, что Токаев предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ, сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.