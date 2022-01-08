https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766958698.html
В Казахстан прибыли армянские миротворцы
В Казахстан прибыли армянские миротворцы - РИА Новости, 08.01.2022
В Казахстан прибыли армянские миротворцы
Самолеты военно-транспортной авиации РФ завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T13:56
2022-01-08T13:56
2022-01-08T14:18
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
военно-транспортная авиация
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации РФ завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщает Минобороны России."Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Добавляется, что военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алм-Аты в Казахстане военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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13:56 08.01.2022 (обновлено: 14:18 08.01.2022)
В Казахстан прибыли армянские миротворцы
ВКС завершили переброску военных Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан