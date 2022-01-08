https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766958504.html

Матвейчев назвал ситуацию в Казахстане уроком для российского бизнеса

Матвейчев назвал ситуацию в Казахстане уроком для российского бизнеса - РИА Новости, 08.01.2022

Матвейчев назвал ситуацию в Казахстане уроком для российского бизнеса

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ("Единая Россия"), комментируя ситуацию с бизнесменами, помогавшими протестующим в Казахстане, заявил, что это должно стать... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:55

2022-01-08T13:55

2022-01-08T13:55

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

госдума рф

олег матвейчев

жанаозен

актау

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев ("Единая Россия"), комментируя ситуацию с бизнесменами, помогавшими протестующим в Казахстане, заявил, что это должно стать уроком для российских предпринимателей.Ранее Матвейчев прокомментировал у себя в Facebook протесты в Казахстане. В частности он описал сцены насилия над представителями бизнеса, которые помогали вышедшим на улицу людям. Политик мотивировал это тем, что предприниматели не понимают того, что потеряют свою комфортную жизнь, поддерживая изменения. Позднее он удалил публикации в социальной сети и извинился за них.По словам депутата, ситуация, которая произошла в Казахстане, является уроком для российских предпринимателей."Когда они пишут у себя в фейсбуках (о протестах), они должны помнить, что может выскочить толпа на улицу и разграбить все их лавки. Никто у них не будет спрашивать, поддерживали они власть или не поддерживали. Разгромят всё… В результате любой революции падает уровень жизни… Надо беречь собственное государство, порядок", - отметил парламентарий.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766955892.html

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в мире, казахстан, одкб, госдума рф, олег матвейчев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев