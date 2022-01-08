В Казахстане начинают принимать оплату банковскими картами
В казахстанских магазинах начинают принимать оплату банковскими картами
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В магазинах в ряде регионов Казахстана вновь начинают принимать оплату банковскими картами, сообщает министерство торговли страны.
"Министерство торговли сообщает: гипермаркеты сети "МЕТРО" принимают платежи через банковские платежные системы и по наличному расчету в городах: Нур-Султан (трасса Астана - Караганда 4/1), Павлодар (Баян Батыра 26), Караганда (Букетова 1), Оскемен (Сатпаева 76/2)", - говорится в сообщении министерства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.