https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766957165.html

Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:41

2022-01-08T13:41

2022-01-08T13:47

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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александр лукашенко

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации", - говорится в сообщении.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/reysy-1766952391.html

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