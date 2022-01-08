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Звуки стрельбы были слышны в Алма-Ате, сообщил Sputnik Казахстан

Звуки стрельбы были слышны в Алма-Ате, сообщил Sputnik Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022

Звуки стрельбы были слышны в Алма-Ате, сообщил Sputnik Казахстан

Звуки стрельбы были слышны утром в Алма-Ате в районе, где дома отдыха и частные дома, а также недалеко от площади Республики, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:34

2022-01-08T13:34

2022-01-08T13:45

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Звуки стрельбы были слышны утром в Алма-Ате в районе, где дома отдыха и частные дома, а также недалеко от площади Республики, передает Sputnik Казахстан."Звуки стрельбы и взрывов слышали в микрорайоне Баганашыл в Алматы… Это горная местность, где в основном находятся дома отдыха, а также частные дома", - говорится в сообщении.По словам корреспондента Sputnik Казахстан, утром также слышали стрельбу недалеко от площади Республики.Как сообщает издание, в магазины начали завозить продукты, потому что начала работать "Алтын орда" – самый большой продуктовый рынок Алматы. По городу работают не все АЗС, там большие очереди. В некоторых местах возобновили строительные работы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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