https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766955892.html

Депутат Матвейчев извинился за пост о Казахстане

Депутат Матвейчев извинился за пост о Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Депутат Матвейчев извинился за пост о Казахстане

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ("Единая Россия") прокомментировал удаление скандальных постов о казахстанских предпринимателях, извинился за них, а пообещал... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:30

2022-01-08T13:30

2022-01-08T13:30

в мире

казахстан

единая россия

олег матвейчев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766843832_323:271:3482:2048_1920x0_80_0_0_2713f8a27d712330fcc405f30e9021c4.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Матвейчев ("Единая Россия") прокомментировал удаление скандальных постов о казахстанских предпринимателях, извинился за них, а пообещал постараться минимизировать тексты с личными высказываниями.Ранее Матвейчев прокомментировал у себя в Facebook протесты в Казахстане. В частности он описал сцены насилия над представителями бизнеса, которые помогали вышедшим на улицу людям. Политик мотивировал это тем, что предприниматели не понимают того, что потеряют свою комфортную жизнь, поддерживая изменения. Позднее он удалил публикации в социальной сети."Прочитал, что жители Алма-Аты, бизнесмены, в частности, девушка, которая ювелирным магазином владела, и приносила еду отморозкам, которые все громили, и поддерживала протесты. Также это делали и владельцы салонов сотовой связи. Их жены писали письма, что гордятся своими мужчинами, и так далее, и так далее. В итоге там начались погромы. Я был в Алма-Ате, видел этот город, он очень красивый… И вот вы сами (предприниматели), которые летаете в Дубай, ездите на "Мерседесах", все имеете, зачем вы разрушаете свою страну?" - сказал Матвейчев РИА Новости."По сути, мое обращение было таким (как написано выше), а по форме неудачное. Оно было оскорбительным даже, и за это оскорбление я прошу прощения у всех, кого это задело, тем более, у тех, кто не причастен к какой-то поддержке. Не писал про казахов, там было написано о бизнесменах, которые владеют магазинами. Это могут быть русские, евреи, кто угодно", - продолжил Матвейчев.Кроме того, депутат отметил, что в социальной сети высказывает свое личное мнение, а не говорит в качестве представителя партии."Это мой личный Facebook, он существовал и до того, как я пошел в политику. Конечно, я там высказываю частное мнение для своих подписчиков. Это не является мнением партии или фракции "Единая Россия"… В будущем постараюсь минимизировать личные посты в Facebook, обсуждение горячих тем, потому что они действительно (пишутся, когда) все люди на эмоциях. И я тоже человек", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/kazakhstan-1766760277.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, единая россия, олег матвейчев, россия