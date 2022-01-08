https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766955686.html

СМИ: посол России обвинил США в провоцировании кризиса в Казахстане

СМИ: посол России обвинил США в провоцировании кризиса в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

СМИ: посол России обвинил США в провоцировании кризиса в Казахстане

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил деятелей внешней политики Вашингтона в содействии в провоцировании кризиса в Казахстане, пишет издание Newsweek по... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:27

2022-01-08T13:27

2022-01-08T13:27

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

оон

анатолий антонов

одкб

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766848099_398:0:4039:2048_1920x0_80_0_0_9c3cfd6e41802b2706e5e9b0dd283ef9.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов обвинил деятелей внешней политики Вашингтона в содействии в провоцировании кризиса в Казахстане, пишет издание Newsweek по итогам интервью с российским дипломатом.Посол РФ назвал корнем проблемы дестабилизацию со стороны США в Западной и Центральной Азии, указывает издание."Существует серьезная озабоченность по поводу дальнейшего распространения радикальных религиозных идеологий в Центральной Азии. Это исходит из дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной, в свою очередь, военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", - заявил Антонов в интервью Newsweek.Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне говорил, что у Казахстана достаточно собственных сил, чтобы совладать с ситуацией, и предупреждал, что "русских бывает сложно заставить уйти, когда они оказались в твоем доме".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/masimov-1766955192.html

https://ria.ru/20220108/slutskiy-1766954016.html

казахстан

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, сша, оон, анатолий антонов, одкб, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, россия