СМИ: посол России обвинил США в провоцировании кризиса в Казахстане
Newsweek: посол России в США обвинил Вашингтон в провоцировании кризиса в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМеталлические ограждения на площади у концертного зала "Астана" в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов обвинил деятелей внешней политики Вашингтона в содействии в провоцировании кризиса в Казахстане, пишет издание Newsweek по итогам интервью с российским дипломатом.
Посол РФ назвал корнем проблемы дестабилизацию со стороны США в Западной и Центральной Азии, указывает издание.
"Существует серьезная озабоченность по поводу дальнейшего распространения радикальных религиозных идеологий в Центральной Азии. Это исходит из дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной, в свою очередь, военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", - заявил Антонов в интервью Newsweek.
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне говорил, что у Казахстана достаточно собственных сил, чтобы совладать с ситуацией, и предупреждал, что "русских бывает сложно заставить уйти, когда они оказались в твоем доме".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.