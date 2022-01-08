https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766953871.html

Во время беспорядков в Казахстане погиб гражданин Израиля

Во время беспорядков в Казахстане погиб гражданин Израиля - РИА Новости, 08.01.2022

Во время беспорядков в Казахстане погиб гражданин Израиля

Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в казахстанской Алма-Ате, сообщил МИД еврейского государства в субботу. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:07

2022-01-08T13:07

2022-01-08T13:07

беспорядки в казахстане

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актау

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 янв - РИА Новости. Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в казахстанской Алма-Ате, сообщил МИД еврейского государства в субботу."Бен Коджиашвили, 22-летний израильтянин, был убит прошлой ночью в результате перестрелки в казахстанском городе Алма-Ата в ходе массовых беспорядков в стране", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в последние годы молодой человек проживал в Казахстане. Ведомство добавило, что израильские дипломаты поддерживают связь с его родителями, проживающими в Казахстане, и членами семьи в Израиле, и оказывает помощь в доставке тела для захоронения на родину.Ранее в четверг МИД Израиля предупредил об опасности визитов в Казахстан и призвал соблюдать особую осторожность граждан еврейского государства, находящихся сейчас в этой республике. Гражданам Израиля, проживающим в стране, рекомендовали избегать попадания на массовые сборища, ограничить передвижение и поездки, а также следовать руководящим указаниям правительства и сил безопасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

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