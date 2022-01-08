12:58 08.01.2022 (обновлено: 13:06 08.01.2022)
Тарифы на ЖКХ в Казахстане заморозили до 1 июля
Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции стоит дежурит на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник полиции стоит дежурит на одной из улиц в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля. сообщило министерство национальной экономики страны.
"Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.