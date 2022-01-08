https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766948952.html

Митинг в Актау завершился

Митинг в Актау завершился - РИА Новости, 08.01.2022

Митинг в Актау завершился

Митинг в казахстанском Актау окончательно завершен, по ранее перекрытому проезду пустили движение, сообщает в субботу телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:20

2022-01-08T12:20

2022-01-08T12:23

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

мангистауская область

одкб

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766545985_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_785e19ba86b3fd65b3aea9d35f2bd66c.jpg

НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Митинг в казахстанском Актау окончательно завершен, по ранее перекрытому проезду пустили движение, сообщает в субботу телеканал "Хабар 24".Как передавало ранее агентство Sputnik Казахстан, участники митингов в Актау разбирают юрты и расходятся. В городе заработал мобильный интернет. Полиция увезла нескольких участников митинга, которые отказались покинуть площадь."Мы сейчас находимся на главной площади Актау, которая последние несколько дней стала эпицентром митингов Мангистауской области. Мне очень приятно сказать вам, что наконец-то здесь тихо и спокойно. Митинг окончательно завершен, люди разошлись, юрты разобрали, ограждения сняли и дорогу тоже сегодня открыли", - сказал корреспондент с места событий в эфире телеканала.Он также сообщил, что в городе заработал общественный транспорт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/aktau-1766939428.html

https://ria.ru/20220108/aktau-1766925334.html

казахстан

мангистауская область

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан