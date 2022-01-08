11:58 08.01.2022 (обновлено: 12:11 08.01.2022)
Данных о пострадавших в Казахстане гражданах Белоруссии нет
Данных о пострадавших или задержанных в Казахстане гражданах Белоруссии нет
Сгоревшее здание городской администрации в Алма-Ате. Архивное фото
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Информации о задержанных или пострадавших в ходе протестов в Казахстане гражданах Белоруссии нет, сообщили в субботу в МИД республики.
"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск - ред.) 8 января нет информации о пострадавших либо задержанных гражданах Беларуси в Казахстане", - говорится в сообщении МИД Белоруссии в Twitter.
По состоянию на 11.00 8 января нет информации о пострадавших либо задержанных гражданах Беларуси 🇧🇾 в Казахстане.— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) January 8, 2022
Напоминаем, что в @BelarusEmbKz открыта круглосуточная горячая линия:
+ 7 777 870 84 38; + 7 7172 98 66 13. pic.twitter.com/c4dFiMsE4Q
По информации ведомства, в посольство Белоруссии в Казахстане обратилось около 30 граждан.
"В основном вопросы касаются отмены рейсов из Казахстана, переоформления и приобретения билетов в условиях отсутствия интернета, поиска родственников, которые не выходят на связь", - отметили в МИД Белоруссии.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.