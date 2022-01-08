Задержанный накануне Дикий Арман приехал в Алма-Ату из-за границы в декабре
Задержанный криминальный авторитет Дикий Арман приехал в Алма-Ату из-за границы в декабре
© Фото : МВД Республики КазахстанЗадержание Армана Джумагельдиева
© Фото : МВД Республики Казахстан
Задержание Армана Джумагельдиева. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Криминальный авторитет "Дикий Арман", задержанный накануне, прибыл в Алма-Ату из-за границы в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Казахстана.
"По предварительным данным, он прибыл из-за границы в декабре прошлого года и находился в городе Алматы в период известных событий 5-6 января. Цель приезда и наличия оружия будет проверяться оперативно-следственной группой", - сообщили в ведомстве.
В МВД напомнили, что "Дикий Арман" задержан 7 января в Алма-Ате, вместе с ним также были задержаны пять членов его группировки.
"При личном досмотре, а также в бронированном автомобиле, на котором передвигались он и его подельники, изъят арсенал огнестрельного оружия: полуавтоматические пистолеты разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие, газовая граната и военный бронежилет", - отметили в пресс-службе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.