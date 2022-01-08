https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766944217.html

Задержанный накануне Дикий Арман приехал в Алма-Ату из-за границы в декабре

Задержанный накануне Дикий Арман приехал в Алма-Ату из-за границы в декабре - РИА Новости, 08.01.2022

Задержанный накануне Дикий Арман приехал в Алма-Ату из-за границы в декабре

Криминальный авторитет "Дикий Арман", задержанный накануне, прибыл в Алма-Ату из-за границы в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:41

2022-01-08T11:41

2022-01-08T11:41

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Криминальный авторитет "Дикий Арман", задержанный накануне, прибыл в Алма-Ату из-за границы в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Казахстана."По предварительным данным, он прибыл из-за границы в декабре прошлого года и находился в городе Алматы в период известных событий 5-6 января. Цель приезда и наличия оружия будет проверяться оперативно-следственной группой", - сообщили в ведомстве.В МВД напомнили, что "Дикий Арман" задержан 7 января в Алма-Ате, вместе с ним также были задержаны пять членов его группировки."При личном досмотре, а также в бронированном автомобиле, на котором передвигались он и его подельники, изъят арсенал огнестрельного оружия: полуавтоматические пистолеты разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие, газовая граната и военный бронежилет", - отметили в пресс-службе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220107/avtoritet-1766867102.html

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