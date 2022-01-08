https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766943939.html

В Жамбылской области Казахстана задержали более 90 человек

В Жамбылской области Казахстана задержали более 90 человек - РИА Новости, 08.01.2022

В Жамбылской области Казахстана задержали более 90 человек

Более 90 человек задержаны в Жамбылской области Казахстана, семь полицейских ранены, один погиб, сообщили в МВД страны. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:38

2022-01-08T11:38

2022-01-08T11:38

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 90 человек задержаны в Жамбылской области Казахстана, семь полицейских ранены, один погиб, сообщили в МВД страны."МВД: 92 человека задержаны в Жамбылской области. Семь полицейских ранены, один погиб", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/aktobe-1766942226.html

https://ria.ru/20220108/taldykorgan-1766942779.html

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в мире, оон, одкб, жанаозен, жамбылская область, актау, касым-жомарт токаев