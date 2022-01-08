https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766941926.html

В Казахстане задержали машину со множеством телефонов и других гаджетов

В Казахстане задержали машину со множеством телефонов и других гаджетов - РИА Новости, 08.01.2022

В Казахстане задержали машину со множеством телефонов и других гаджетов

Автомобиль с десятками единиц новых сотовых телефонов, несколькими планшетами и другими гаджетами остановлен на одном из блокпостов в Западно-Казахстанской... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:19

2022-01-08T11:19

2022-01-08T11:19

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западно-казахстанская область

актау

касым-жомарт токаев

мвд казахстана

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Автомобиль с десятками единиц новых сотовых телефонов, несколькими планшетами и другими гаджетами остановлен на одном из блокпостов в Западно-Казахстанской области, сообщает МВД Казахстана.Отмечается, что водитель отказался открыть багажник по требованию сотрудников полиции. Был проведен личный досмотр пассажиров, в ходе которого у одного из мужчин при себе был обнаружен нож."При проведении досмотра автотранспорта среди вещей, находившихся в багажнике, сотрудниками полиции обнаружены слезоточивая граната, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте МВД.По данным МВД, также было обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки. Начато досудебное расследования.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/aktau-1766939428.html

https://ria.ru/20220108/zaderzhannye-1766936478.html

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в мире, оон, одкб, жанаозен, западно-казахстанская область, актау, касым-жомарт токаев, мвд казахстана