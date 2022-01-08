В Казахстане задержали машину со множеством телефонов и других гаджетов
На западе Казахстане задержали машину со множеством телефонов и других гаджетов
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Автомобиль с десятками единиц новых сотовых телефонов, несколькими планшетами и другими гаджетами остановлен на одном из блокпостов в Западно-Казахстанской области, сообщает МВД Казахстана.
Отмечается, что водитель отказался открыть багажник по требованию сотрудников полиции. Был проведен личный досмотр пассажиров, в ходе которого у одного из мужчин при себе был обнаружен нож.
"При проведении досмотра автотранспорта среди вещей, находившихся в багажнике, сотрудниками полиции обнаружены слезоточивая граната, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различной марки, 6 планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте МВД.
По данным МВД, также было обнаружено и изъято несколько сумок с одеждой, на которых имелись неснятые противокражные магнитные бирки. Начато досудебное расследования.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.