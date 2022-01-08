Нацбанк Казахстана сообщил о ситуации с наличными деньгами
Нацбанк Казахстана сообщил об обеспечении наличными деньгами в регионах с 8 января
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Национальный банк Казахстана сообщил о продолжении работы по обеспечению банкоматов в ряде регионов страны наличными деньгами.
Отмечается, что с субботы наличность в банкоматах должна появиться в том числе в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Шымкент, Актау и Туркестан.
"Национальный Банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня продолжаются работы по обеспечению наличными деньгами банкоматов в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой, в том числе с 8 января в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан", - говорится в заявлении нацбанка.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.