Рейсы из Сочи в Казахстан отменили на неопределенный срок
Запланированные рейсы из Сочи в Казахстан отменили на неопределенный срок
Зал аэропорта. Архивное фото
СОЧИ, 8 янв – РИА Новости. Рейсы, которые были запланированы в январе 2022 года из Сочи в Казахстан отменены, сообщил РИА Новости оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее пресс-служба сочинского аэропорта объявляла об открытии новых прямых направлений авиакомпании Nordwind из курорта в Нур-Султан и Алма-Ату. Первый рейс должен был состояться 15 января, а следующий - 19.
"В связи со сложной ситуацией в Казахстане, по информации авиаперевозчика планируемые в январе рейсы из Сочи отменены. О начале полетов будет сообщено дополнительно", - сказал собеседник агентства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.