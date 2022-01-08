"В шоке от происходящего": жители Казахстана рассказали о ситуации в стране

КОСТАНАЙ/ПАВЛОДАР, 8 янв - РИА Новости. Жители провинциальных городов в Казахстане недовольны повышением цен на продукты и коммуналку, но в шоке от происходящего в стране и осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга и отмечают, что многие из них - приезжие, передает корреспондент РИА Новости."Люди в шоке от повышения цен в Казахстане на продукты питания, свет, газ, воду. Уже сейчас понятно, что обещанное увеличение минималки, пенсии и зарплат госслужащим не компенсирует эти затраты. Люди, не получив еще эти прибавления, уже вынуждены тратить огромные деньги", - рассказала РИА Новости жительница Костаная Валентина.По ее словам, продолжающийся рост цен подтолкнул людей выйти на акции протеста."А террористы воспользовались ситуацией, и пока власти принимали требования протестующих, выступили на первый план", - отметила собеседница агентства.Вместо требований — насилие и наслаждение властьюДругая жительница города, Татьяна, призналась, что все в ее окружении, - госслужащие, журналисты, учителя, - "в большом шоке от происходящего"."Адекватные люди осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга: нападения на полицию, мародерства, убийства. Эти люди уже не выдвигают никаких требований, они просто крушат все вокруг и наслаждаются властью, которую они получили на время митингов", - поделилась она своим мнением с корреспондентом РИА Новости."Хорошо, что в нашем городе все проходит спокойно по сравнению с Алматы, Таразом, Актобе. Но видеть баррикады и полицию на главной площади страшно. Все сейчас звонят родным и друзьям в другие города, спрашивают про обстановку и с ужасом смотрят новости", - добавила она.Молодежь приехала бунтоватьПроживающий в Павлодаре Алексей также отмечает, что триггером протестов стало ухудшение материального положения, однако все зачинщики беспорядков в его городе - приезжие."Конечно, сказались локдауны, ограничения из-за пандемии. Упал спрос на все, кроме продуктов, больше стало безработных. Цены росли, а зарплаты - нет, и пенсии только обещали индексировать", - рассказал он РИА Новости."В Сети люди выкладывали видео с улиц нашего города. Он у нас небольшой, многие друг друга знают. Я смотрел на эти кадры и не нашел ни одного знакомого лица. Почти все приезжие, молодые. Походили по улицам и сели за решетку. Даже не смогли высказать, чего они хотят. Надо быстрее заканчивать с этими выступлениями. И что-то делать с ценами, зарплатами, пенсиями", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
КОСТАНАЙ/ПАВЛОДАР, 8 янв - РИА Новости. Жители провинциальных городов в Казахстане недовольны повышением цен на продукты и коммуналку, но в шоке от происходящего в стране и осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга и отмечают, что многие из них - приезжие, передает корреспондент РИА Новости.
"Люди в шоке от повышения цен в Казахстане на продукты питания, свет, газ, воду. Уже сейчас понятно, что обещанное увеличение минималки, пенсии и зарплат госслужащим не компенсирует эти затраты. Люди, не получив еще эти прибавления, уже вынуждены тратить огромные деньги", - рассказала РИА Новости жительница Костаная Валентина.
По ее словам, продолжающийся рост цен подтолкнул людей выйти на акции протеста.
"А террористы воспользовались ситуацией, и пока власти принимали требования протестующих, выступили на первый план", - отметила собеседница агентства.
Другая жительница города, Татьяна, призналась, что все в ее окружении, - госслужащие, журналисты, учителя, - "в большом шоке от происходящего".
"Адекватные люди осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга: нападения на полицию, мародерства, убийства. Эти люди уже не выдвигают никаких требований, они просто крушат все вокруг и наслаждаются властью, которую они получили на время митингов", - поделилась она своим мнением с корреспондентом РИА Новости.
"Хорошо, что в нашем городе все проходит спокойно по сравнению с Алматы, Таразом, Актобе. Но видеть баррикады и полицию на главной площади страшно. Все сейчас звонят родным и друзьям в другие города, спрашивают про обстановку и с ужасом смотрят новости", - добавила она.
Проживающий в Павлодаре Алексей также отмечает, что триггером протестов стало ухудшение материального положения, однако все зачинщики беспорядков в его городе - приезжие.
"Конечно, сказались локдауны, ограничения из-за пандемии. Упал спрос на все, кроме продуктов, больше стало безработных. Цены росли, а зарплаты - нет, и пенсии только обещали индексировать", - рассказал он РИА Новости.
"В Сети люди выкладывали видео с улиц нашего города. Он у нас небольшой, многие друг друга знают. Я смотрел на эти кадры и не нашел ни одного знакомого лица. Почти все приезжие, молодые. Походили по улицам и сели за решетку. Даже не смогли высказать, чего они хотят. Надо быстрее заканчивать с этими выступлениями. И что-то делать с ценами, зарплатами, пенсиями", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.