https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

"В шоке от происходящего": жители Казахстана рассказали о ситуации в стране

"В шоке от происходящего": жители Казахстана рассказали о ситуации в стране - РИА Новости, 08.01.2022

"В шоке от происходящего": жители Казахстана рассказали о ситуации в стране

Жители провинциальных городов в Казахстане недовольны повышением цен на продукты и коммуналку, но в шоке от происходящего в стране и осуждают действия... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:15

2022-01-08T10:15

2022-01-08T10:15

беспорядки в казахстане

в мире

павлодар

казахстан

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766613356_0:108:3072:1835_1920x0_80_0_0_f4f054441cfb6c20751af8422f227829.jpg

КОСТАНАЙ/ПАВЛОДАР, 8 янв - РИА Новости. Жители провинциальных городов в Казахстане недовольны повышением цен на продукты и коммуналку, но в шоке от происходящего в стране и осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга и отмечают, что многие из них - приезжие, передает корреспондент РИА Новости."Люди в шоке от повышения цен в Казахстане на продукты питания, свет, газ, воду. Уже сейчас понятно, что обещанное увеличение минималки, пенсии и зарплат госслужащим не компенсирует эти затраты. Люди, не получив еще эти прибавления, уже вынуждены тратить огромные деньги", - рассказала РИА Новости жительница Костаная Валентина.По ее словам, продолжающийся рост цен подтолкнул людей выйти на акции протеста."А террористы воспользовались ситуацией, и пока власти принимали требования протестующих, выступили на первый план", - отметила собеседница агентства.Вместо требований — насилие и наслаждение властьюДругая жительница города, Татьяна, призналась, что все в ее окружении, - госслужащие, журналисты, учителя, - "в большом шоке от происходящего"."Адекватные люди осуждают действия протестующих, которые выходят за рамки заявленного мирного митинга: нападения на полицию, мародерства, убийства. Эти люди уже не выдвигают никаких требований, они просто крушат все вокруг и наслаждаются властью, которую они получили на время митингов", - поделилась она своим мнением с корреспондентом РИА Новости."Хорошо, что в нашем городе все проходит спокойно по сравнению с Алматы, Таразом, Актобе. Но видеть баррикады и полицию на главной площади страшно. Все сейчас звонят родным и друзьям в другие города, спрашивают про обстановку и с ужасом смотрят новости", - добавила она.Молодежь приехала бунтоватьПроживающий в Павлодаре Алексей также отмечает, что триггером протестов стало ухудшение материального положения, однако все зачинщики беспорядков в его городе - приезжие."Конечно, сказались локдауны, ограничения из-за пандемии.​ Упал спрос на все, кроме продуктов, больше стало безработных. Цены росли, а зарплаты - нет, и пенсии только обещали индексировать", - рассказал он РИА Новости."В Сети люди выкладывали видео с улиц нашего города. Он у нас небольшой, многие друг друга знают. Я смотрел на эти кадры и не нашел ни одного знакомого лица. Почти все приезжие, молодые. Походили по улицам и сели за решетку. Даже не смогли высказать, чего они хотят.​ Надо быстрее заканчивать с этими выступлениями. И что-то делать с ценами, зарплатами, пенсиями", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

https://ria.ru/20220108/zaderzhannye-1766924306.html

https://ria.ru/20220108/masimov-1766927722.html

павлодар

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, павлодар, казахстан, алма-ата