https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766928633.html

В Казахстане угнали семь пожарных машин

В Казахстане угнали семь пожарных машин - РИА Новости, 08.01.2022

В Казахстане угнали семь пожарных машин

Семь пожарных машин были угнаны в Казахстане и использовались в качестве тарана, сообщает пресс-служба МЧС страны. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:47

2022-01-08T08:47

2022-01-08T08:47

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

одкб

жанаозен

актау

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Семь пожарных машин были угнаны в Казахстане и использовались в качестве тарана, сообщает пресс-служба МЧС страны."Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", - говорится в заявлении пресс-службы.Отмечается, что несмотря на поступающие угрозы расправой государственная противопожарная служба МЧС потушила 81 пожар. При этом спасено и эвакуировано из опасных зон 143 человека.МЧС подчеркивает, что во всех без исключения регионах дежурные службы работали беспрерывно, осуществляли прием сообщений о пожарах и выезд пожарных осуществлялся в безусловном порядке.Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять сотрудников МЧС Казахстана пострадали из-за беспорядков в стране.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/voda-1766925740.html

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в мире, казахстан, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев