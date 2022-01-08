Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
Посол в России Кошербаев: все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, и.о министра иностранных дел республики в контактах с США, обсуждает ситуацию в стране, сказал посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.
"Да, вполне, потому что это наш министр иностранных дел, он сейчас исполняющий обязанности, если правильно говорить, потому что правительство у нас в отставку отправлено, Мухтар Тлеуберди переговорил с господином (госсекретарем США Этони) Блинкеном, объяснил ситуацию. В целом, есть понимание того, что происходит", - сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, удается ли Казахстану объяснить коллегам из других стран, почему и как действует республика в сложившейся ситуации.
"Основной момент, который интересовал наших американских партнеров, речь шла об инвестициях американских, поскольку все-таки Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим инвестором, особенно на западе (Казахстана), особенно в нефтегазовой отрасли. Президент нашей страны, говоря о мерах, которые наша страна предпринимает, он четко заверил, что все иностранные инвестиции, это не только касается американских, это и российские, это и других стран, они будут находиться под надежной защитой", - добавил дипломат.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.