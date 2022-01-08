https://ria.ru/20220108/inostrantsy-1767003479.html

Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ

Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2022

Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ

После беспорядков в Казахстане задержали как минимум 4404 человека, среди которых есть иностранцы, передает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:56

2022-01-08T22:56

2022-01-08T23:33

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. После беспорядков в Казахстане задержали как минимум 4404 человека, среди которых есть иностранцы, передает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.По данным ООН, во время протестов были ранены около тысячи человек. МВД Казахстана ранее сообщало о гибели 18 силовиков республики.В пятницу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Как утверждает глава государства, подстрекателями к беспорядкам выступили "забугорные деятели".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/boeviki-1766847427.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766824386.html

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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-08T22:56 true PT2M59S

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев