Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/bolnitsa-1766968222.html
В алма-атинской больнице рассказали о нападение боевиков на медучреждение
В алма-атинской больнице рассказали о нападение боевиков на медучреждение - РИА Новости, 08.01.2022
В алма-атинской больнице рассказали о нападение боевиков на медучреждение
Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, зачем боевики ворвались в медучреждение в четверг и к каким последствиям привел их визит, передает Sputnik... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:39
2022-01-08T21:03
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766996497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d07ece277eb9af87ce0d054ce592db.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, зачем боевики ворвались в медучреждение в четверг и к каким последствиям привел их визит, передает Sputnik Казахстан.В четверг в новостном выпуске казахстанского государственного телеканала сообщалось, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7."Вооруженные боевики 6 января ворвались в больницу №7 Алматы, которая находится в микрорайоне Калкаман, и потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым преступникам. Об этом корреспонденту агентства Sputnik Казахстан рассказал сотрудник больницы. При этом они обстреляли третий этаж, где находится реанимационное отделение. К счастью, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.Как передает Sputnik Казахстан, в настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится в субботу вечером. В районе больницы несут службу военные.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766965423.html
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766956632.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры больницы в Алма-Ате, куда ворвались вооруженные боевики
Так сейчас выглядит больница №7 в Алматы, в которую врывались вооруженные боевики. Эти кадры сняли корреспонденты @sputnikKZ. Повсюду разбитые стекла. В воздухе запах гари.
2022-01-08T15:39
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766996497_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4e1c40708b9861481299e0d11bb5644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, telegram (приложение), касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
15:39 08.01.2022 (обновлено: 21:03 08.01.2022)
 
В алма-атинской больнице рассказали о нападение боевиков на медучреждение

В Алма-Ате сотрудник больницы №7 назвал причину нападения боевиков на медучреждение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, зачем боевики ворвались в медучреждение в четверг и к каким последствиям привел их визит, передает Sputnik Казахстан.
В четверг в новостном выпуске казахстанского государственного телеканала сообщалось, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.
Мужчина проезжает на велосипеде мимо президентской резиденции в городе Алматы, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 15:15Беспорядки в Казахстане
Жители Алма-Аты недооценивают угрозу, сообщил корреспондент
"Вооруженные боевики 6 января ворвались в больницу №7 Алматы, которая находится в микрорайоне Калкаман, и потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым преступникам. Об этом корреспонденту агентства Sputnik Казахстан рассказал сотрудник больницы. При этом они обстреляли третий этаж, где находится реанимационное отделение. К счастью, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.
Как передает Sputnik Казахстан, в настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится в субботу вечером. В районе больницы несут службу военные.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 13:34Беспорядки в Казахстане
Звуки стрельбы были слышны в Алма-Ате, сообщил Sputnik Казахстан
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауTelegram (приложение)Касым-Жомарт ТокаевSputnik Казахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
22:22В МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетом
22:19Все иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посол
22:17Врач назвала способ снизить риск рака на 19%
Лента новостейМолния
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБВ МИД назвали заявление Блинкена о роли России в Казахстане детским лепетомВсе иностранные инвестиции в Казахстане находятся под защитой, заявил посолВрач назвала способ снизить риск рака на 19%