15:39 08.01.2022 (обновлено: 21:03 08.01.2022)
В алма-атинской больнице рассказали о нападение боевиков на медучреждение
В Алма-Ате сотрудник больницы №7 назвал причину нападения боевиков на медучреждение
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал, зачем боевики ворвались в медучреждение в четверг и к каким последствиям привел их визит, передает Sputnik Казахстан.
В четверг в новостном выпуске казахстанского государственного телеканала сообщалось, что вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей. Отмечалось, что это крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номерами 1 и 7.
"Вооруженные боевики 6 января ворвались в больницу №7 Алматы, которая находится в микрорайоне Калкаман, и потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым преступникам. Об этом корреспонденту агентства Sputnik Казахстан рассказал сотрудник больницы. При этом они обстреляли третий этаж, где находится реанимационное отделение. К счастью, никто из пациентов и сотрудников больницы не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Отмечается, что оставив раненых боевиков, вооруженные люди покинули медучреждение. Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. Омоновцы 7 января забрали находившихся в больнице раненых боевиков.
Как передает Sputnik Казахстан, в настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится в субботу вечером. В районе больницы несут службу военные.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.