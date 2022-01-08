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В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством

В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством - РИА Новости, 08.01.2022

В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане являются хамством, когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T00:30

2022-01-08T00:30

2022-01-08T01:19

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане являются хамством, когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, заявили в МИД России.В Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства отмечается, что "сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане".В МИД напомнили, что Блинкен сопроводил "абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности" ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".Дипломаты отметили, что этому учат все 300 лет американской государственности. "Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей ", - заключили в министерстве.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу президент Казахстана заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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