Казахстанский банк поможет семьям силовиков, погибших при беспорядках
Казахстанский Halyk Bank выделит средства семьям силовиков, погибших при беспорядках
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank выделит по 5 миллионов тенге семьям погибших при беспорядках сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, говорится в сообщении банка.
"Halyk Bank дополнительно выделит по 5 млн тенге семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и специальных служб", - сообщил банк в своем Telegram-канале.
Ранее Halyk Bank заявил, что спишет все имеющиеся кредиты погибших в ходе беспорядков военнослужащих и полицейских.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.