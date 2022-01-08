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Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин
Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин - РИА Новости, 08.01.2022
Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что открытие госаптек в регионах является правильным решением, которое поможет решить проблемы контроля цен за... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:27
2022-01-08T11:27
общество
саратовская область
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что открытие госаптек в регионах является правильным решением, которое поможет решить проблемы контроля цен за лекарствами, их ассортимента, также это установит улучшенный график работы учреждений."Открытие госаптек — правильное решение", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, существуют случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Кроме того, не во всех аптеках хватает ассортимента, поэтому люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр."Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью" - продолжил спикер Госдумы.Также Володин отметил, что необходим контроль за ценами в аптеках, "чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан".Также он напомнил, что в конце декабря прошлого года был в избирательном округе, Саратовской области, где обсуждался вопрос создания государственной сети аптек в медицинских учреждениях. По итогу 180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года, сообщил Володин."Кто-то скажет, что всех вопросов это не решит. Соглашусь, но их точно станет меньше", - добавил он.
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общество, саратовская область, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество
11:27 08.01.2022
 
Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил. что госаптеки помогут решить проблемы цен на лекарства

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что открытие госаптек в регионах является правильным решением, которое поможет решить проблемы контроля цен за лекарствами, их ассортимента, также это установит улучшенный график работы учреждений.
"Открытие госаптек — правильное решение", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, существуют случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Кроме того, не во всех аптеках хватает ассортимента, поэтому люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр.
"Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью" - продолжил спикер Госдумы.
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Также Володин отметил, что необходим контроль за ценами в аптеках, "чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан".
"Зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь. Создание государственных поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы", - написал парламентарий.
Также он напомнил, что в конце декабря прошлого года был в избирательном округе, Саратовской области, где обсуждался вопрос создания государственной сети аптек в медицинских учреждениях. По итогу 180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года, сообщил Володин.
"Кто-то скажет, что всех вопросов это не решит. Соглашусь, но их точно станет меньше", - добавил он.
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ОбществоСаратовская областьВячеслав ВолодинГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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