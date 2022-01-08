https://ria.ru/20220108/apteki-1766942993.html

Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин

Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин - РИА Новости, 08.01.2022

Открытие госаптек поможет решить проблемы роста цен, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что открытие госаптек в регионах является правильным решением, которое поможет решить проблемы контроля цен за... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:27

2022-01-08T11:27

2022-01-08T11:27

общество

саратовская область

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что открытие госаптек в регионах является правильным решением, которое поможет решить проблемы контроля цен за лекарствами, их ассортимента, также это установит улучшенный график работы учреждений."Открытие госаптек — правильное решение", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, существуют случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Кроме того, не во всех аптеках хватает ассортимента, поэтому люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр."Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью" - продолжил спикер Госдумы.Также Володин отметил, что необходим контроль за ценами в аптеках, "чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан".Также он напомнил, что в конце декабря прошлого года был в избирательном округе, Саратовской области, где обсуждался вопрос создания государственной сети аптек в медицинских учреждениях. По итогу 180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года, сообщил Володин."Кто-то скажет, что всех вопросов это не решит. Соглашусь, но их точно станет меньше", - добавил он.

https://ria.ru/20220106/lekarstva-1766708236.html

https://ria.ru/20211224/lekarstva-1765346538.html

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общество, саратовская область, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество