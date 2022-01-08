Турция готова оказать всяческую помощь Казахстану, заявила Анкара
Глава Минобороны Турции Акар заявил, что Анкара готова оказать всяческую помощь Казахстану
АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Турция готова оказать всяческую помощь и поддержку Казахстану, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
"У нас хорошие отношения с дружеским Казахстаном, исторические, культурные связи, военное и образовательное сотрудничество. Мы внимательно следим за последними событиями. Мы верим в то, что Казахстан, наши братья преодолеют все трудности своими средствами и способностями. Мы сегодня, как и всегда, с Казахстаном… Мы заявляем, что готовы оказать всяческую помощь и поддержку нашим братьям-казахам" - приводит слова Акара агентство "Анадолу".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.