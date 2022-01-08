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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/alma-ata-1766956498.html
На улицах Алма-Аты установили блокпосты
На улицах Алма-Аты установили блокпосты - РИА Новости, 08.01.2022
На улицах Алма-Аты установили блокпосты
На улицах Алма-Аты установлены блокпосты и стоит военная техника, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T13:33
2022-01-08T15:12
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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жанаозен
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На улицах Алма-Аты установлены блокпосты и стоит военная техника, передает Sputnik Казахстан.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
13:33 08.01.2022 (обновлено: 15:12 08.01.2022)
 
На улицах Алма-Аты установили блокпосты

В Алма-Аты установили блокпосты, на улицах стоит военная техника

© REUTERS / Pavel MikheyevМужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На улицах Алма-Аты установлены блокпосты и стоит военная техника, передает Sputnik Казахстан.

"Площадь Республики, где проходили беспорядки, закрыта. Также закрыт проезд в аэропорт", — говорится в сообщении.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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