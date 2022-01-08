13:33 08.01.2022 (обновлено: 15:12 08.01.2022)
На улицах Алма-Аты установили блокпосты
В Алма-Аты установили блокпосты, на улицах стоит военная техника
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На улицах Алма-Аты установлены блокпосты и стоит военная техника, передает Sputnik Казахстан.
"Площадь Республики, где проходили беспорядки, закрыта. Также закрыт проезд в аэропорт", — говорится в сообщении.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.