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В Актюбинской области задержали 11 организаторов и зачинщиков беспорядков

В Актюбинской области задержали 11 организаторов и зачинщиков беспорядков - РИА Новости, 08.01.2022

В Актюбинской области задержали 11 организаторов и зачинщиков беспорядков

По меньшей мере 11 организаторов и зачинщиков беспорядков задержаны в Актюбинской области Казахстана, сообщило МВД страны. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:20

2022-01-08T11:20

2022-01-08T11:24

беспорядки в казахстане

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казахстан

актюбинская область

актобе

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. По меньшей мере 11 организаторов и зачинщиков беспорядков задержаны в Актюбинской области Казахстана, сообщило МВД страны."Задержано 11 организаторов и зачинщиков", - говорится в заявлении ведомства.Двое из них были арестованы по подозрению в совершении преступления по статье "Организация массовых беспорядков". В отношении остальных ведется правовая оценка их действий.В административном центре области городе Актобе введен комендантский час с 22:00 до 6:00 (с 20:00 до 4:00 мск). Власти ранее сообщили, что ситуация находится под полным контролем правоохранителей.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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2022

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в мире, казахстан, актюбинская область, актобе